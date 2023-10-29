Стало известно о смене командующего группировки войск «Днепр»

Военное командование Днепра, размещенное в Херсонской области, переосматривает свой состав. Как сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны", в воскресенье, 29 октября, произошла смена командующего.

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Согласно информации военных корреспондентов, генерал-полковник Олег Макаревич был отстранен от должности, и на его место назначен генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский. Это решение возможно связано с увеличившейся боевой активностью на направлении Херсона.

Вооруженные силы Украины продолжают укреплять позиции на берегу реки Днепр с целью организации возможных наступательных действий в направлении Крымского полуострова. Столкновения на данном направлении становятся все более интенсивными.

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Следует отметить, что 25 октября вооруженные силы России нанесли удар по скоплению украинских военных возле моста через реку Днепр.