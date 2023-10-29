Медведев перечислил десять факторов деградации Европы

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выделил десять ключевых факторов, влияющих на деградацию ситуации в Европе. Многие из них, по его мнению, коррелируют с разрушением сотрудничества с Россией. Эти выводы были представлены в его последней публикации на странице в социальной сети "ВКонтакте".

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Среди указанных факторов Медведев выделил потерю геополитической самостоятельности Европы, связанную с ограниченными возможностями Евросоюза внешне действовать как на мировой арене, так и внутри континента. Кроме того, он отметил, что в ЕС отсутствуют сильные мировые лидеры, способные отстаивать интересы своих стран.

Зампред Совбеза также обратил внимание на утрату Евросоюзом доступа к доступной энергии из России, а также упущенные возможности на российском рынке и в области культурного обмена. В своих словах Медведев подчеркнул, что сейчас ЕС акцентирует внимание на непредсказуемости России, разрабатывает теории заговора и тратит значительные ресурсы на обеспечение своей безопасности.

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Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что европейский бизнес переносит активности в США, так как он теряет свои позиции в Европе. Он также обратил внимание на дисбаланс в миграционных процессах и уровне благополучия. И в заключение, Медведев сделал вывод, что Европа приближается к стадии дегенеративного ухудшения, аналогичного стареющей "любовнице", которая беспрекословно служит своим океанским клиентам. Медведев утверждает, что ЕС лишь прислушивается к США и не способен действовать независимо.