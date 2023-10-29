На Украине захотели ввести штрафы за нарушение комендантского часа

Украинские парламентарии приняли законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно новому закону, штрафы будут применяться как к обычным гражданам, так и к предпринимателям. Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко предупреждал, что владельцы кафе и ресторанов, которые будут работать во время комендантского часа, также подвергнутся штрафным санкциям. По его словам, первый штраф составит 4,6 тысячи долларов (или 428 тысяч рублей, согласно курсу "Ленты.ру").

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Законопроект также определяет, что граждане, нарушившие это правило, будут обязаны уплатить штраф в размере от 547 до 1,1 тысячи долларов (от 51,8 до 102,5 тысячи рублей). Кроме того, стало известно, что в Полтавской области введут штрафы для родителей, чьих детей поймают за прослушиванием музыки российской группы "Воровайки". Согласно информации, родителям угрожает денежное взыскание в размере от 850 до 1700 гривен (или 2170-4340 рублей).