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Украинские парламентарии приняли законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сообщает РИА Новости.
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Согласно новому закону, штрафы будут применяться как к обычным гражданам, так и к предпринимателям. Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко предупреждал, что владельцы кафе и ресторанов, которые будут работать во время комендантского часа, также подвергнутся штрафным санкциям. По его словам, первый штраф составит 4,6 тысячи долларов (или 428 тысяч рублей, согласно курсу "Ленты.ру").
Законопроект также определяет, что граждане, нарушившие это правило, будут обязаны уплатить штраф в размере от 547 до 1,1 тысячи долларов (от 51,8 до 102,5 тысячи рублей). Кроме того, стало известно, что в Полтавской области введут штрафы для родителей, чьих детей поймают за прослушиванием музыки российской группы "Воровайки". Согласно информации, родителям угрожает денежное взыскание в размере от 850 до 1700 гривен (или 2170-4340 рублей).