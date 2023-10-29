реклама
Возможность приблизиться к мирному разрешению конфликта между Палестиной и Израилем стала более реальной. Тель-Авив временно отказался от проведения широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Это решение, как отмечает политолог и эксперт по региональным вопросам Станислав Тарасов, свидетельствует о влиянии американской дипломатии.
реклама
Согласно Тарасову, американцы не готовы к долгой военной интенсификации и ищут пути мирного разрешения. Израильский выбор отложить наземную операцию является позитивным сигналом, снижая потенциальные жертвы и разрушения.
Политолог подчеркивает важность фазы перемирия, чтобы завершить боевые действия и начать процесс мирных переговоров. Несмотря на сложности, ситуация движется в сторону дипломатического решения.
Согласно сообщениям The New York Times, Израиль приостановил широкомасштабную наземную операцию в Газе и заменил ее ограниченными действиями, согласованными с США.
Это решение приходит после вторжения радикальной группировки ХАМАС в начале октября и начала операции "Железные мечи" со стороны Израиля. 27 октября Израиль перешел к наземной операции, но теперь проявляет готовность к переговорам и мирному урегулированию конфликта.