Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

Украина может расторгнуть соглашение о транзите газа с Россией, что может привести к увеличению цен на глобальном рынке природного газа. Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, Игорь Юшков, в беседе с "Лентой.ру".

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"У меня есть опасения, что действие контракта может быть прекращено еще до окончания 2024 года. На бумаге соглашение действует до 31 декабря 2024 года, но вероятно, после окончания текущего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет приостановлен. Это могут стимулировать Соединенные Штаты, которые стремятся полностью вытеснить Россию с европейского рынка природного газа", - отметил эксперт.

Юшков также подчеркнул, что для Украины выгодно сохранить транзит российского газа. Стороны имеют основания для досрочного прекращения действия контракта, ведь обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения. Согласно аналитику, разорвать соглашение могут после завершения отопительного сезона.

"Для Украины технически и экономически выгоднее иметь транзит. Они берут газ вдоль трубопровода и передают точно такие же объемы на западе Украины. Фактически, столько же газа, сколько пришло, уходит, но это не один и тот же газ. Если транзита не будет, им придется доставлять газ со своих месторождений на Центральную и Восточную Украину. Это менее оптимальный маршрут, и они потеряют транзитные доходы", - пояснил Игорь Юшков.

Хотя объемы газа уже невелики, прекращение транзита может вызвать нехватку газа на европейском рынке и увеличение цен. Это не означает, что без украинского транзита Европа столкнется с кризисом, но это может увеличить цены и оказать дополнительное давление на экономику Европы.

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Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, подчеркнул, что в настоящее время Украина способна обеспечить себя газом, в основном из-за уменьшения промышленной активности, потери контроля над частью своей территории Россией и оттока граждан.