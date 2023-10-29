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NataVd
Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар
Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана

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Сегодня, на севере Израиля, в результате ракетного обстрела со стороны Ливана, воздушная тревога поднялась на высокую ноту. Военные и жители заметили три запуска ракет в сторону Израиля. По информации, предоставленной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), ракеты пришлись на открытую местность.

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В ответ на ракетный обстрел, ЦАХАЛ нанес контрудар, атаковав военные объекты "Хезболлы" на территории Ливана. Ракеты, запущенные с ливанской стороны, были направлены в сторону района горы Хар-Дов и упали в незаселенной местности.

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерке, реагируя на эту ситуацию, выразил обеспокоенность и потребовал временную паузу в палестино-израильском конфликте. Он подчеркнул, что это необходимо для организации гуманитарной помощи в сектор Газа и эвакуации мирных жителей. Слова Гар Стерке отразили его тревожность по поводу воздействия боевых действий на мирное население, включая детей.

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