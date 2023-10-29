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Премьер-министр Норвегии, Йонас Гар Стерке, выразил настойчивую необходимость приостановить палестино-израильский конфликт, ссылаясь на важность обеспечения гуманитарной помощи сектору Газа и эвакуации мирных жителей. По его мнению, насилие в этом конфликте слишком сильно ударяет по мирным гражданам, включая детей. Премьер-министр также подчеркнул необходимость освобождения заложников как с израильской стороны, так и со стороны движения ХАМАС.
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Стерке отметил, что Израиль, несомненно, имеет право на самооборону, но важно, как она осуществляется, подчеркивая, что самозащита должна быть пропорциональной, учитывая интересы мирного населения.
Ранее, 29 октября, руководство больницы Организации Красного Креста получило предупреждение от израильских военных об имеющемся намерении совершить удар.