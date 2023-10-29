Необходимо приостановить палестино-израильский конфликт, обеспечить гуманитарную помощь сектору Газа и эвакуировать мирных жителей

Премьер-министр Норвегии, Йонас Гар Стерке, выразил настойчивую необходимость приостановить палестино-израильский конфликт, ссылаясь на важность обеспечения гуманитарной помощи сектору Газа и эвакуации мирных жителей. По его мнению, насилие в этом конфликте слишком сильно ударяет по мирным гражданам, включая детей. Премьер-министр также подчеркнул необходимость освобождения заложников как с израильской стороны, так и со стороны движения ХАМАС.

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Стерке отметил, что Израиль, несомненно, имеет право на самооборону, но важно, как она осуществляется, подчеркивая, что самозащита должна быть пропорциональной, учитывая интересы мирного населения.

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Ранее, 29 октября, руководство больницы Организации Красного Креста получило предупреждение от израильских военных об имеющемся намерении совершить удар.