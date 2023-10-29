Российские войска уничтожили станцию РЭБ «Буковель» в Запорожье

В Запорожской области Российской армии удалось успешно уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотным летательным аппаратом "Буковель". Эту информацию официально подтвердил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представитель Министерства обороны.

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Согласно его сообщению, на запорожском направлении российские войска провели атаки авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами, которые привели к поражению живой силы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Работино. Кроме того, в районе Комсомольского населенного пункта была успешно уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".

Общие потери Вооруженных сил Украины, по официальной информации, достигли 40 солдат, а также были утеряны две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

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Кроме того, ранее в ходе контрбатарейной борьбы, российские войска разрушили боевую машину с реактивной системой залпового огня HIMARS на донецком направлении.