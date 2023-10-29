И осуществили успешную операцию в 124 районах, применяя оперативно-тактическую и армейскую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию

В результате действий российские военные разрушили украинский военный узел связи, расположенный под Харьковом. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны, в воскресенье 29 октября.

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Инцидент произошел в районе поселения Подлиман в Харьковской области. Указанный узел связи принадлежал 66-й механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины.

Как подчеркнул генерал-лейтенант Конашенков, российские вооруженные силы осуществили успешную операцию в 124 районах, применяя оперативно-тактическую и армейскую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию, в результате чего были нанесены значительные удары по живой силе и военной технике ВСУ. В районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике также были разгромлены подразделения 79-й десантной бригады ВСУ.

Более того, российская ПВО сбила 44 беспилотных летательных аппарата, принадлежавших Украине, вблизи поселений в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

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Важно отметить, что эти события следуют за началом специальной военной операции в Донбассе, которую Россия объявила 24 февраля 2022 года в ответ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской Народных Республик.