В России нашли применение активам ЕС в случае их конфискации Москвой

В случае, если Россия решит конфисковать средства Евросоюза в ответ на подобные шаги Запада по отношению к активам Москвы в Европе, предложено направить эти средства на решение социальных проблем. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, Алексей Чепа, поделился такой точкой зрения в интервью для «Ленты.ру».

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"У нас есть на что потратить эти средства. Если они попадут в Центральный банк, я не уверен, на что он их потратит. Нам необходимо инвестировать средства в развитие экономики и решение социальных проблем, а также поддержать тех, кто оказался в зоне специальной военной операции (СВО)", - отметил депутат.

29 октября председатель Госдумы, Вячеслав Володин, заявил, что Москва ответит симметрично, если Евросоюз решит перевести замороженные на европейских счетах российские активы в помощь Киеву. "В этом случае мы конфискуем гораздо большие суммы, принадлежащие недружественным странам, чем средства, замороженные на территории Европы", - заявил он в Telegram-канале.

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После начала специальной военной операции России на территории Украины, западные страны заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. В Евросоюзе неоднократно предлагали конфисковать эти средства и направить их на помощь Киеву. Однако пока не существует механизма для этого действия со стороны ЕС, и они ищут способы реализации этой идеи.