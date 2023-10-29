В сети нашли предсказание Жириновского о кризисе на Ближнем Востоке

Российский политик Владимир Жириновский давал предсказания еще в 2012 году, предупреждая о надвигающемся кризисе на Ближнем Востоке, который, по его мнению, мог перерасти в конфликт между Израилем и Ираном. Это предсказание вышло на видео во время его выступления перед студентами МГИМО и было опубликовано в Telegram-канале "Абхазия-центр".

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Жириновский заявил, что в случае атаки на Иран цены на нефть могут подскочить до 200 долларов за баррель, что оказало бы серьезное воздействие на мировую экономику, включая Китай и Евросоюз. По его мнению, Израиль играет важную роль в этом контексте и боится потенциальной угрозы со стороны Ирана.

Политик также утверждал, что официальный Иерусалим опасается иранского вооружения и увеличения численности молодого населения арабских стран. В результате уже в 2010 году было принято решение искать силовое решение для разрешения проблем в отношениях с Тегераном. Жириновский считает, что удар Ирана по Израилю может стать неизбежным.

Он также поделился своим планом: "За два дня до возможных бомбардировок Ирана я введу российскую армию на север Ирана и не допущу беженцев на территорию Закавказья. По пути, я планирую изменить режимы в Азербайджане и Грузии на более пророссийские. Это мои шаги, и после этого Россия не будет вмешиваться в операции в Иране, а также ожидает взаимное невмешательство в кавказские дела".

Ранее также было найдено предсказание Жириновского относительно возможного ядерного удара Израиля по Палестине, которое датируется 2004 годом. Политик выразил мнение, что "еврейская мировая закулиса" имела интересы в разжигании новых конфликтов на Ближнем Востоке.

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Эти предсказания Жириновского приобрели актуальность в свете текущих событий на Ближнем Востоке.