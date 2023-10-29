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NYT: ЦАХАЛ отложил крупномасштабную операцию в Газе по согласованию с США
И пересмотрел стратегический план в отношении Газы, отклонив идею масштабной наземной операции и приступив к проведению ограниченных военных действий

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Израиль пересмотрел свой стратегический план в отношении Газы, отклонив идею масштабной наземной операции и вместо нее приступив к проведению ограниченных военных действий. Это решение было принято совместно с американскими властями. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американском правительстве.

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Согласно информации NYT, решение Израиля о переходе к "более ограниченным наземным операциям" было принято после консультаций с министром обороны США Ллойдом Остином. Первоначальные планы израильской операции вызвали обеспокоенность американских официальных лиц.

На данный момент Израиль ведет поэтапную наземную операцию против движения ХАМАС в секторе Газа. "Основные ударные силы привлекаются, как только обнаруживаются слабые места и бреши", отмечает экс-офицер ЦРУ Мик Малрой. Эта тактика Израиля направлена на минимизацию потерь в личном составе, как пояснил отставной генерал США Фредерик Ходжес.

Эскалация палестино-израильского конфликта достигла новой стадии. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа. Эту информацию также подтвердило Министерство обороны Израиля.

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Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" в ответ на обстрелы территории страны ракетами со стороны палестинских активистов из сектора Газа, произошедшие 7 октября. Как отмечается, 27 октября Израиль начал наступление на территорию Газы.

#новости
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