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Российские военные нейтрализовали гаубицу Dana, применяя инновационный боеприпас, запущенный с беспилотного летательного аппарата, который сделал самоубийственный заход. Инцидент был сообщен Министерством обороны России, согласно информации от агентства РИА Новости.
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В сообщении Минобороны отмечается, что самоходная артиллерийская установка находилась на скрытой огневой позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Российские военные обнаружили эту цель и использовали прецизионное руководство для беспилотника, чтобы успешно нейтрализовать САУ.
Это не первый случай, когда российские вооруженные силы справляются с угрозами в этом регионе. В предыдущем случае, 28 октября, они сумели уничтожить боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS в ходе контрбатарейной борьбы. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что это произошло в районе Донецка.
Ранее, в других контрбатарейных операциях на этом направлении, российские военные успешно нейтрализовали артиллерийские системы, включая M777, произведенную в США, а также гаубицу "Мста-Б" и установку Dana чешского производства.
Эти действия российских военных демонстрируют их способность эффективно реагировать на угрозы в регионе.