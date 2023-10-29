Минобороны доложило об уничтожении чешской установки Dana

Российские военные нейтрализовали гаубицу Dana, применяя инновационный боеприпас, запущенный с беспилотного летательного аппарата, который сделал самоубийственный заход. Инцидент был сообщен Министерством обороны России, согласно информации от агентства РИА Новости.

реклама

В сообщении Минобороны отмечается, что самоходная артиллерийская установка находилась на скрытой огневой позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Российские военные обнаружили эту цель и использовали прецизионное руководство для беспилотника, чтобы успешно нейтрализовать САУ.

Это не первый случай, когда российские вооруженные силы справляются с угрозами в этом регионе. В предыдущем случае, 28 октября, они сумели уничтожить боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS в ходе контрбатарейной борьбы. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что это произошло в районе Донецка.

Ранее, в других контрбатарейных операциях на этом направлении, российские военные успешно нейтрализовали артиллерийские системы, включая M777, произведенную в США, а также гаубицу "Мста-Б" и установку Dana чешского производства.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Эти действия российских военных демонстрируют их способность эффективно реагировать на угрозы в регионе.