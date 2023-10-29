Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
The Times: Зеленский и главком ВСУ Залужный расходятся во мнениях о наступлении
В Британии рассказали о разногласиях Зеленского и главкома ВСУ

реклама

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский пришли к разному мнению относительно завершения контрнаступления. Эту информацию предоставила известная британская газета The Times.

реклама

Согласно материалу, Залужный считает, что наступление украинских войск практически близится к завершению, и он призывает сохранить уже достигнутое, а также подготовиться к операциям в следующем году. Однако президент Зеленский выразил несогласие или не признал этот факт, как сообщает издание.

Важно отметить, что глава Украины осознает, что поддержка со стороны западных стран не бесконечна. Зеленский также выразил разочарование в том, что в летнем контрнаступлении не было достигнуто большее военное преимущество, подчеркивает газета.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Ранее командир роты 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук рассказал о ежедневных значительных потерях в Вооруженных силах Украины. По его словам, недостаточное число солдат приводит к тому, что мужчин мобилизовывают даже на улицах страны.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Норвегии призвали сделать паузу в войне в Газе ради мирных жителей
Вучич заявил, что Сербия усилила репутацию отказом вводить санкции против России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
23
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
2
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
37
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
8
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
Мини ПК Aoostar R1 призван стать универсальным медиа-сервером за 269 долларов
4
Пользователям iOS 17.2 предоставлена возможность использовать новое приложение Journal
1
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
BI: Авдеевка находится под угрозой окружения со стороны российских сил
7
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2
Фил Спенсер приступил к разделу Activision Blizzard
+

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
24
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
2
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
38
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
1
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
4

Сейчас обсуждают

kitava
17:19
Вопрос доживания до 25 года стоит не только перед Украиной, но и вообще перед ЕС.
Украина не станет продлевать транзит российского газа в ЕС после 2024 года
Гвоздь
17:19
Вот до чего евреи довели людей.
Тысячи палестинцев опустошили гуманитарные склады ООН с продовольствием в Газе
Alex-IT
17:18
Интересный обзор, спасибо)
Репортаж с Geek Picnic 2023
armadaovs
17:18
эра полный башен прошла. современная система имеет огромного размера только видеокарту. количество жёстких дисков стремится к нулю, крупный башенные кулеры всё чаще уступают место жидкостным системам ...
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Евгений Попов
17:16
Че эта?
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Евгений Попов
17:16
Не надо путать субъективное мнение и объективную реальность.
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Гвоздь
17:13
Давай ссылку. Или сольешься, как всегда в истерике?
ТАСС: Песни российской группы "Руки вверх!" стали причиной отправки в зону СВО украинских бойцов
Truth Sееker
17:13
А ссылка где?
ТАСС: Песни российской группы "Руки вверх!" стали причиной отправки в зону СВО украинских бойцов
SMA
17:12
ну там и требования будут, чтоб янки гохом, а бендеровцам выйти в окно, а то прикопают без суда и следствия )))
Риттер: Украине и Западу пришло время пойти на мировую с Россией, чтобы не пришлось капитулировать
Роман Немец
17:11
Истинных патриотов выгнали с Германии) теперь она плачут.
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем