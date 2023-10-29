В Британии рассказали о разногласиях Зеленского и главкома ВСУ

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский пришли к разному мнению относительно завершения контрнаступления. Эту информацию предоставила известная британская газета The Times.

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Согласно материалу, Залужный считает, что наступление украинских войск практически близится к завершению, и он призывает сохранить уже достигнутое, а также подготовиться к операциям в следующем году. Однако президент Зеленский выразил несогласие или не признал этот факт, как сообщает издание.

Важно отметить, что глава Украины осознает, что поддержка со стороны западных стран не бесконечна. Зеленский также выразил разочарование в том, что в летнем контрнаступлении не было достигнуто большее военное преимущество, подчеркивает газета.

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