В США назвали фатальный для Зеленского политический шаг

Отказ Киева от дипломатических переговоров с Россией может повлечь серьезные последствия для стран Запада. Как подчеркнул бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative (AC), отказ Владимира Зеленского присоединяться к мирному процессу оставляет Киеву мало других вариантов, кроме как привлекать союзников Украины к военным действиям. Однако, по мнению эксперта, для стран Запада это может иметь фатальные последствия, так как Россия находится в более выгодном положении в условиях продолжающегося конфликта.

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Ранее в статье для New York Times (NYT) журналистка Ханна Ноут указала, что в свете палестино-израильского конфликта Киев теряет внимание со стороны СМИ и поддержку своих союзников. Она подчеркнула, что существует реальная угроза того, что Запад начинает утрачивать интерес к событиям в Украине, и эта тенденция будет продолжать нарастать.