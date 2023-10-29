Россиян предупредили о блокировке карт из-за снятия крупных сумм

Банки могут временно блокировать карты клиентов из-за частых обналичиваний крупных сумм. Эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов раскрыл эту информацию в интервью агентству "Прайм".

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Специалист уточнил, что в последнее время искусственный интеллект активно отслеживает подозрительные финансовые транзакции, анализируя тысячи параметров. Если на банковской карте происходит частое снятие крупных сумм, особенно если средства были зачислены недавно, искусственный интеллект может обратить внимание на этот случай и временно остановить транзакцию для более тщательной проверки.

Шамиль Магомедов подчеркнул, что в таких случаях клиентам могут потребоваться дополнительные меры подтверждения, такие как код из СМС-сообщения или отпечаток пальца.

Важно отметить, что искусственный интеллект не учитывает информацию, указанную клиентами в строке "назначение платежа", так как этой задачей занимается налоговая служба.

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Эксперт также подсказал, что при установке приложений на смартфон пользователи часто предоставляют разрешения на доступ к аудио и геопозиции. Он рекомендовал быть осторожными и выбирать приложения с хорошей репутацией, если есть сомнения или подозрения.