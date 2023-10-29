Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Эксперт Магомедов: за частую обналичку крупных сумм могут заблокировать карту
Россиян предупредили о блокировке карт из-за снятия крупных сумм

реклама

Банки могут временно блокировать карты клиентов из-за частых обналичиваний крупных сумм. Эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов раскрыл эту информацию в интервью агентству "Прайм".

реклама

Специалист уточнил, что в последнее время искусственный интеллект активно отслеживает подозрительные финансовые транзакции, анализируя тысячи параметров. Если на банковской карте происходит частое снятие крупных сумм, особенно если средства были зачислены недавно, искусственный интеллект может обратить внимание на этот случай и временно остановить транзакцию для более тщательной проверки.

Шамиль Магомедов подчеркнул, что в таких случаях клиентам могут потребоваться дополнительные меры подтверждения, такие как код из СМС-сообщения или отпечаток пальца.

Важно отметить, что искусственный интеллект не учитывает информацию, указанную клиентами в строке "назначение платежа", так как этой задачей занимается налоговая служба.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Эксперт также подсказал, что при установке приложений на смартфон пользователи часто предоставляют разрешения на доступ к аудио и геопозиции. Он рекомендовал быть осторожными и выбирать приложения с хорошей репутацией, если есть сомнения или подозрения.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
18
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
16
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
2
Украинский военный эксперт опасается роста угрозы от российских беспилотников
+
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
2
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
37
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Первый батальон состоящий из бывших бойцов ВСУ, скоро приступит к выполнению боевых задач для ВС РФ
2
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
PlayStation 5 впервые не является дефицитным продуктом – спустя почти 3 года с момента релиза
+
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
6
Аппараты Samsung Galaxy S24 получат спутниковую связь
+
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
Мини ПК Aoostar R1 призван стать универсальным медиа-сервером за 269 долларов
4
Генерал ВС США обвиняет Россию и Иран в начале ближневосточного конфликта
2
С космодрома «Плесецк» был осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками Минобороны
+

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
24
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
7
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
2
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
36
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
1
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Нейросеть RoomGPT: придумываем новую планировку для своей комнаты
4
Рассмотрим сценарий вмешательства США в палестинский конфликт на стороне Израиля
29

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
14:14
Странные ребята... Что заслужили, то и получают...
BI: солдаты ВСУ считают отношение западных стран к ним несправедливым
Александр Привет
14:12
Пока мы учимся ложить на стим
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
Дмитрий Борисович
14:05
Ок
Осуществлен взлом сюжетной компании Call of Duty Black Ops Cold War
32.50
14:04
что за бред.... где вы такой дичи начитались?
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
32.50
14:03
пффф где-то 4мм толщина стенок корпуса)) алюмишка, легкий клевий.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
14:00
Спасибо за дополнение, интересное решение, необычное.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
13:58
Тогда понятно. Лучше их на крышу пересадить, на чердак, там хоть Карлсон живёт, втроём веселее будет)
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
LeMans66
13:57
Хоть убейте, не понимаю смысла подобных новостей. Расхваливать чугунный мост?
Фильм «Пила 10» вышел в цифровом прокате
Alex-IT
13:56
Это точно, я их давно кстати не видел уже
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
13:56
Каждому свое, у всех свои требования.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем