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NataVd
Полковник Макгрегор: для США на Украине все закончится по вьетнамскому сценарию
В США предрекли обстановке на Украине вьетнамский сценарий

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В Украине возможен сценарий, сходный с тем, что произошел во Вьетнаме, считает Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке и бывший советник Пентагона. В интервью швейцарскому журналу Weltwoche он выразил уверенность в том, что, если ситуация в Украине продолжит развиваться неблагоприятно, Соединенные Штаты, подобно Вьетнаму, могут решить уйти, оставив проблемы за спиной.

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Макгрегор также отметил, что интерес американцев к Украине снижается, и он предсказывает, что в скором времени администрация США может пересмотреть свои приоритеты, учитывая интересы граждан, мало интересующихся международной политикой.

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Ранее он уже высказывал обеспокоенность тяжелой обстановкой в Украине и призывал к миру с Россией.

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