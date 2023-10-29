Из-за визита Байдена истребители США посадили залетевший в Делавер самолет

Американские истребители приземлили гражданский самолет в штате Делавэр в связи с нахождением президента США Джо Байдена в этом регионе. Об этом сообщил официальный источник Белого дома, информирует РИА Новости.

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Сообщается, что истребители поднялись в воздух после того, как самолет нарушил ограниченное воздушное пространство в районе Уилмингтона, произошло это после 14:00 местного времени (21:00 мск). Представитель агентства Антони Гульельми отметил, что приземлившийся самолет был гражданским.

В результате инцидента самолет благополучно приземлился в ближайшем аэропорту, и это не повлияло на график деятельности президента. Гульельми добавил, что секретная служба США совместно с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) начала расследование произошедшего.

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Ранее сообщалось о столкновении двух частных самолетов в американском городе Хьюстон, Техас. Инцидент произошел в среду, 25 октября. По предварительной информации FAA, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлетать без разрешения диспетчера.