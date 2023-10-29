Стало известно о жалобах украинских военных в ответ на требования Запада

Украинские военные выразили свое недовольство в адрес западных стран, обвинив их в недостаточной поддержке. Об этом сообщила аналитик Мелинда Хэринг из Атлантического совета в интервью Business Insider.

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По словам Хэринг, солдатам приходится сражаться без необходимой воздушной поддержки, и они выразили недовольство таким положением дел. "Вы не можете требовать от нас сражаться так, как вы бы не сражались", - приводит аналитик слова украинских военных.

Кроме того, Хэринг добавила, что солдаты также критикуют украинцев за их недостаточно серьезное отношение к конфликту. По их мнению, лишь небольшая часть населения в полной мере осознает ситуацию, в то время как остальные наслаждаются жизнью в тылу.

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Ранее украинские военные, находящиеся на передовой, обвинили НАТО в неподходящей подготовке, которая не соответствует реальным боевым действиям в стране, и это привело к потере солдат.