В Турции рассказали о способности России и Китая противостоять Западу

Россия способна сдержать агрессивное воздействие Запада на ситуацию в секторе Газа, при условии объединения с Бразилией, Китаем, Турцией и арабскими странами. Такое мнение выразил Махмут Овюр, обозреватель турецкого издания "Sabah".

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По его точке зрения, страны Запада, поддерживая Израиль, призывают к конфронтации различных цивилизаций, и только союз России, Турции, Китая и арабских государств способен предотвратить это. Овюр указывает на противоречивую позицию США и европейских стран, которые ораторски защищают права человека, но мало что делают для смягчения страданий жителей сектора Газа.

28 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что ситуация в Газе может спровоцировать глобальный конфликт на религиозной почве, который он охарактеризовал как "войну креста и полумесяца". Эрдоган сделал это заявление на массовой акции в поддержку Палестины, проведенной в Стамбуле.

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