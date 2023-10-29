Мировых лидеров обвинили в бездействии по ситуации в секторе Газа

Мировые лидеры оставляют желать лучшего в урегулировании конфликта в секторе Газа, по мнению организации "Врачи без границ". Организация выразила тревогу в заявлении на своем веб-сайте.

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Согласно оценке "Врачей без границ", мировое сообщество не проявляет достаточной активности и эффективности. Они подчеркивают, что необязательная резолюция ООН, касающаяся прекращения огня, оказалась бессильной в плане остановки насилия.

Организация призывает мировых лидеров принимать более решительные меры, чтобы призвать к прекращению насилия со стороны Израиля, где гуманитарная ситуация стала неприемлемой. Они подчеркивают, что уровень жестокостей в секторе Газа достиг критически высоких значений.

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Мирьяна Сполярич, президент Международного комитета Красного Креста (МККК), также выразила свою тревогу по поводу страданий жителей Газы и призвала стороны конфликта немедленно прекратить нарастающее напряжение.