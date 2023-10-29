США опровергли участие своих военных в операции Израиля

Американские военнослужащие не принимали участие в операции Израиля в секторе Газа, как было ранее заявлено. Эту информацию опроверг представитель командования специальных операций США (SOCOM) в беседе с РИА Новости.

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"Очевидно, это дезинформация," - подчеркнул собеседник агентства.

По аналогичному заявлению можно обратиться и в Пентагон. Официальный представитель американского оборонного ведомства сообщил, что вооруженные силы США не принимали участие в наземных операциях в секторе Газа.

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Ранее иранское информационное агентство Tasnim, ссылаясь на источники в сфере безопасности, распространило информацию о присутствии около пяти тысяч американских солдат в наступлении Израиля, начавшемся вечером 27 октября.