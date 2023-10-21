Кличко предупредил о развале Украины в случае проведения выборов

Проведение выборов в Украине вызывает опасения относительно возможного разделения страны из-за острых политических разногласий. Мэр Киева, Виталий Кличко, выразил эти беспокойства во время интервью на телеканале «Киев24».

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Он подчеркнул, что разногласия и борьба за власть могут серьезно подорвать единство страны и призвал политиков размышлять о последствиях своих действий. Кличко также отметил необходимость обеспечения равных возможностей для всех граждан в избирательном процессе. Однако, он указал на сложности проведения выборов на контролируемых Россией территориях и отметил, что миллионы украинцев находятся за пределами страны.

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Ранее пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что киевский режим оставил негативный след в истории Украины. Он подчеркнул, что решение о выборах президента Украины должно приниматься украинским народом самостоятельно.