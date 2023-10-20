В России урежут поддержку начинающих бизнесменов

В России планируется существенно уменьшить финансовую поддержку для начинающих предпринимателей - на 56 процентов. Это решение затронет все компоненты национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Согласно информации, опубликованной в газете "Известия", проект бюджета на 2024-2026 годы предусматривает снижение финансирования нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства на 21 процент, что составляет 67,8 миллиарда рублей (сокращение на 14,5 миллиарда). Наибольшие сокращения коснутся проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", где расходы уменьшатся на 56 процентов, с 4,1 до 1,8 миллиарда рублей.

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Проект предоставляет начинающим предпринимателям гарантии и поручительства для получения кредитов, а также микрозаймы от государственных МФО. Он также упрощает процесс представления финансовой отчетности, смягчает последствия банкротства и предоставляет возможность оплачивать товары и услуги через систему быстрых платежей с минимальной комиссией в один процент.

Несмотря на то, что в 2024 году на поддержку малого и среднего предпринимательства будет выделено всего 2,3 процента бюджета, депутаты предлагают увеличить финансирование в будущем. Сокращение бюджетных расходов на этот нацпроект объясняется желанием властей сделать поддержку более целенаправленной и эффективной, а также сложностями в бюджетном планировании, как отмечено экспертом Ириной Фатьяновой, доцентом кафедры корпоративного управления и инноваций РЭУ имени Плеханова.

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Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что государственные меры поддержки малого и среднего бизнеса оказались успешными, приведя к росту числа субъектов МСП, их доходов и самозанятости. Власти планируют увеличить долю средних предприятий в ВВП вдвое до 2030 года, достигнуть 28 процентов и увеличить доходы на одного работника в этом секторе почти на четверть.