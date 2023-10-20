США задумали отправить Израилю предназначавшиеся Украине снаряды

По данным портала Axios, США планируют передать Израилю значительное количество снарядов, которые изначально предназначались для Украины. Эти снаряды насчитывают десятки тысяч единиц. Однако, согласно высказываниям некоторых американских чиновников, такое перенаправление боеприпасов, вероятно, не оказывает мгновенного воздействия на боеспособность Вооруженных сил Украины.

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Неясно, каковы дальнейшие перспективы в отношении поставок оружия в Киев, особенно если столкновения между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС приведут к возможному расширению регионального конфликта. Ранее ЦАХАЛ и министерство обороны Израиля выразили срочную потребность в артиллерийских снарядах для подготовки к действиям на секторе Газа, согласно информации от Axios.