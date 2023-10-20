Израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа

Армии Израиля дано разрешение на вход в сектор Газа. Информацию об этом предоставил министр экономики и промышленности Израиля, Нир Баркат, в интервью телеканалу ABC. "Израильское правительство утвердило этот шаг и предоставило зеленый свет для действий армии", - подчеркнул он. Действие будет осуществлено ЦАХАЛом при готовности израильских военных, хотя конкретные планы остаются в секрете.

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Глава израильского Минэкономики также подчеркнул, что, с точки зрения государства, обеспечение безопасности заложников, захваченных представителями движения ХАМАС, и гражданского населения сейчас приобретает важность второго плана по сравнению с устранением палестинского движения, "даже если это потребует времени в течение года".

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Утром 7 октября движение ХАМАС провело атаку на Израиль, что привело к объявлению официального вступления еврейского государства в новый этап событий.