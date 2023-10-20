Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

Глава Следственного комитета (СК) России, Александр Бастрыкин, предложил отнимать гражданство у мигрантов, которые отказываются выполнять свои обязанности перед государством в специальной операции. Это предложение было высказано в ходе военно-научной конференции Клуба военачальников России и опубликовано на сайте СК.

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Александр Бастрыкин объяснил свое предложение, сказав: "Если гражданин России не готов выполнять свой воинский долг, пока проводится специальная операция, то следует рассмотреть вопрос о лишении его гражданства."

Кроме того, Глава СК также выдвинул идею организации обязательной дактилоскопической регистрации иностранцев при пересечении границы на пунктах пропуска.

Ранее, жены участников специальной операции призвали сообщать о мигрантах, которые не встали на воинский учет, в военные комиссариаты.

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Также отмечено, что сообщество "Сибирский тыл" представило креативную версию известного плаката "Родина-мать зовет" времен Великой Отечественной войны, на которой указан лозунг: "Если ваш сосед - мигрант, то дайте сигнал в военкомат".