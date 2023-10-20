Акции французской компании рухнули после сообщений о связи с Россией

Французская компания Technip Energies, специализирующаяся в области инжиниринга и технологий для энергетической отрасли, оказалась в центре внимания после того, как её акции снизились на 22 процента. Это произошло в ответ на обвинения в нарушении санкций Евросоюза в связи с её деятельностью, связанной с Россией, сообщает Reuters.

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Скандал начался после публикации материала в газете Le Monde, в котором утверждалось, что Technip Energies поставляла оборудование для проекта по сжижению газа «Арктик СПГ 2» в Россию с августа по октябрь 2022 года, несмотря на введенные ранее санкции Евросоюза.

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Согласно санкциям, европейским компаниям запрещено поставлять товары и технологии, предназначенные для использования в нефтеперерабатывающей отрасли России.