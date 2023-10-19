В ЕС обеспокоились активной выдачей «золотых паспортов» россиянам на Карибах

Европейский союз (ЕС) выразил серьезную тревогу в связи с торговлей "золотыми паспортами" и намеревается ужесточить визовый контроль. Это произошло после выявления факта выдачи гражданства 88 000 человекам, включая иранцев, русских и китайцев, пятерью карибскими государствами. Информация была опубликована The Guardian.

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Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет, в котором впервые раскрываются истинные масштабы практики выдачи "золотых паспортов" в Карибском регионе. Несколько стран Карибского бассейна, включая Антигуа и Барбуду, Гренаду, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию и Доминику, предоставили 88 000 "золотых паспортов" иностранным инвесторам за суммы, начиная с 100 000 долларов.

ЕК предлагает ужесточить визовый контроль, опасаясь, что "золотые паспорта" могут способствовать организованной преступности, отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и коррупции. Это вызывает беспокойство в ЕС, который поддерживает безвизовый режим с 60 странами, включая небольшие островные государства Карибского бассейна и Тихого океана, также выдающие гражданство по этой схеме.

Ильва Йоханссон, Комиссар ЕС по внутренним делам, выразила опасения относительно возможных угроз безопасности и миграционной ситуации. Было зарегистрировано 150 000 случаев, когда мигранты воспользовались безвизовым режимом для въезда в ЕС и подачи заявлений на предоставление убежища.

В отчете также уделяется особое внимание национальности обладателей "золотых паспортов", преимущественно из Китая, России, Сирии, Ирана, Ирака, Йемена, Нигерии и Ливии. Документ подчеркивает, что безвизовый доступ в ЕС не должен использоваться в коммерческих целях.

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Ранее в Европейском парламенте была высказана критика в адрес Испании из-за практики предоставления "золотых виз" россиянам и белоруссам, что вызвало опасения относительно нарушения обязательств по приостановлению предоставления видов на жительство инвесторам из России и Белоруссии.