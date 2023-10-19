В ВСУ пожаловались на признание годными к службе инвалидов и больных

Во Вооруженных силах Украины (ВСУ) возникли обсуждения о практике признания военно-врачебными комиссиями годными к службе солдат, которые пережили ранения или имеют статус инвалида. По информации, размещенной на информационном канале "Страна.ua" в Telegram, один из военнослужащих ВСУ выразил свое недовольство, утверждая, что он служит уже пять лет и требует медицинской операции, но военные врачи признали его здоровым и готовым вернуться к боевым действиям.

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Этот солдат сообщил, что его часть была перераспределена в 23-ю бригаду, и военнослужащих, нуждающихся в госпитализации из-за ранений, выписывают и направляют на передовую линию, включая район Бахмута (Артемовск). В то время как у него требуется операция, его запросы на лечение остаются без внимания со стороны компетентных органов. Ранее великобританские эксперты высказали сомнения относительно эффективности ВСУ в продвижении вперед.