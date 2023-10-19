Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8

Российская противовоздушная оборона (ПВО) демонстрирует эффективность, сбивая в военной операции штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Эти успешные действия были подтверждены официальным заявлением Министерства обороны России.

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Согласно информации из Министерства обороны, инциденты произошли в разных районах: штурмовик Су-25 был обнаружен и сбит в районе Днепропетровска, а вертолет Ми-8 потерпел аварию в местности села Загрызово в Харьковской области.

Важно отметить, что российские военные также успешно перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM, произведенную в Соединенных Штатах, и изъяли две модифицированные зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов от системы залпового огня HIMARS.

Новостью также стала информация о уничтожении 61 беспилотного летательного аппарата, используемых Вооруженными силами Украины в различных районах, включая поселок Ольшана в Харьковской области, Соледар, Егоровку и Любовку в Донецкой народной республике (ДНР), Кременную и поселок Житловку в Луганской народной республике (ЛНР), а также Молочанск и село Романовское в Запорожской области, села Саги и Казачьи Лагери в Херсонской области.

Министерство обороны также отметило успешную операцию российских вооруженных сил по нанесению удара по командному пункту Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки в Донецкой народной республике, где располагался штаб 110-й механизированной бригады.

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Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе в ответ на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной поддержке.