Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расторжении Россией рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Этот документ был официально опубликован на интернет-портале правовых актов.

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Согласно этой денонсации, Россия больше не признает Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от ее имени в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Интересно, что Государственная Дума России приняла этот документ 10 октября с одобрением, прошедшим через три чтения. Совет Федерации также выразил свою одобрительную позицию на следующий день.

Стоит отметить, что в комитете Совета Федерации по международным делам подчеркнули, что это решение не повлияет на конституционные гарантии прав национальных меньшинств в России. В стране действуют собственные законодательные нормы, которые продолжат защищать их интересы.

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Подчеркивается, что Конвенция о защите национальных меньшинств была открыта для подписания в 1995 году, и Россия подписала ее в 1996 году, ратифицировав ее в 1998 году. Этот документ стал первым юридически обязывающим инструментом, призванным обеспечить защиту прав меньшинств.