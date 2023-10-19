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NataVd
Райффайзенбанк изменил правила конвертации рублей на валютные счета с 23 октября
Российский банк прекратит принимать рубли на валютные счета

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С начала следующей недели, с 23 октября, Райффайзенбанк изменит условия приема рублей в своих кассах для конвертации на валютные счета. Отныне, они не будут принимать рубли для непосредственной конвертации в валюту, однако, клиенты все равно смогут внести их на рублевый счет и выполнить конвертацию согласно своим потребностям.

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По словам банка, это изменение связано с низкой популярностью услуги конвертации в кассах, и клиентам предлагается использовать приложение для осуществления этой операции. Таким образом, Райффайзенбанк полностью исключает возможность пополнения валютных счетов непосредственно через кассы. Важно отметить, что с 1 августа банк уже приостановил прием долларов и евро через кассу для физических лиц.

Райффайзенбанк является дочерней организацией австрийского Raiffeisen Bank и входит в число системно значимых российских банков, находящихся под надзором Центробанка России. Кроме него, в этом списке находится еще 12 кредитных организаций.

Руководство Raiffeisen Bank рассматривало возможность отчуждения своего российского бизнеса, однако до сих пор не было принято удовлетворительное предложение. В результате головная компания приняла решение выделить российский банк в отдельную структуру, получив на это одобрение от австрийских властей.

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Эта политика вызвала несогласие со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ), который требует представления конкретного плана выхода из российских активов. В ответ на это группа пообещала ограничить обработку международных платежей, снизить выдачу кредитов и уменьшить объем операций в иностранной валюте. Также она закрыла корсчета всех российских банков, за исключением своей «дочки», и сократила корреспондентские связи с партнерами в странах СНГ.

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