Шольц прокомментировал возможность атаки Израиля Ираном или «Хезболлой»

В ходе своей речи в бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц выразил серьезную обеспокоенность возможным инцидентом, касающимся Ирана и движения "Хезболла", которое затрагивает Израиль. Он подчеркнул, что на данный момент важно избегать действий, которые могут усугубить ситуацию в регионе.

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Шольц также отметил, что после консультаций с представителями Иордании, Египта и Турции было высказано общее мнение о том, что усугубление конфликта может иметь разрушительные последствия для всего региона. По его словам, присоединение "Хезболлы" или Ирана к конфликту может вызвать серьезные негативные последствия.

Канцлер также подчеркнул, что Германия стоит на стороне Израиля в текущей ситуации.

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Олаф Шольц также выразил требование тщательного расследования инцидента, связанного с больницей "Аль-Ахли" в секторе Газа.