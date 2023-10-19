В Молдавии оппозиция призвала отозвать проект разрыва договоров с СНГ

В парламенте Молдавии оппозиционный блок, включающий социалистов и коммунистов, призывает правящую коалицию отказаться от идеи разорвать некоторые соглашения с Содружеством независимых государств (СНГ). Эту информацию сообщает агентство РИА Новости.

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По последним данным, молдавские парламентарии планируют завершить сотрудничество в нескольких ключевых областях, включая поставки материалов для граничных служб СНГ и вопросы эвакуации граждан из третьих стран, в случае необходимости. Также рассматривается возможность выхода Молдавии из участия в Уставе Объединенного института ядерных исследований.

Важно отметить, что правящая коалиция "Действие и солидарность" пока не приняла решение о рассмотрении этих предложений со стороны оппозиции, оставив вопросы в повестке дня парламента.

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Представитель Совета Федерации по международным делам, заместитель председателя комитета, Андрей Климов, ранее выразил мнение, что СНГ выполняет свои функции эффективно. Он также отметил, что помимо СНГ существуют и другие интеграционные форматы, такие как Организация Договора о коллективной безопасности и Евразийский экономический союз, представляющие более углубленные уровни сотрудничества.