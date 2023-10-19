В Иране назвали удар по больнице в секторе Газа началом больших событий

Иранский журналист Хаял Муаззин выразил убеждение, что после атаки на больницу в секторе Газа, шансы на урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем через мирные переговоры стали крайне невероятными. Своим мнением он поделился с ресурсом "Царьград".

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По его утверждению, атака на медицинское учреждение вызвала глубокое негодование и враждебность у многих людей по отношению к тем, кто стоит за этим инцидентом. Журналист считает, что даже если президент Палестины Махмуд Аббас подпишет соглашение, это не гарантирует поддержки со стороны палестинского народа.

"Согласно его мнению, несмотря на заявления о том, что ХАМАС не обладает современным вооружением, за инцидентом, вероятно, стоит действия сионистского режима. Этот инцидент, возможно, станет началом серии существенных событий", - отметил Хаял Муаззин.

Напомним, 17 октября произошла атака на больницу "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа, где находились мирные граждане. По официальным данным, в результате инцидента погибли около 800 человек.

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Палестинская сторона охарактеризовала произошедшее как "катастрофу", в то время как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела расследование и представила свидетельства своей непричастности к бомбардировке больницы в Газе. Президент США Джо Байден заявил, что атаку на госпиталь могла провести случайная ракета, запущенная террористической группировкой в Газе.