Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Депутаты ГД назвали излишне жестокие действия обеих сторон израильского конфликта недопустимыми
Госдума осудила жестокие силовые методы в конфликте Израиля с Палестиной

реклама

Депутаты Государственной Думы единогласно выразили обеспокоенность в связи с палестино-израильским конфликтом в своем обращении к ООН. В этом документе силовые действия обеих сторон были жестко осуждены как недопустимые. Этот вывод подкреплен информацией, опубликованной на портале системы законодательной деятельности.

реклама

В своем обращении, Госдума сосредоточилась на нарушениях международного гуманитарного права и осудила использование запрещенных международными соглашениями боеприпасов, проведение массированных бомбардировок и нападения на гражданскую инфраструктуру.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Депутаты также привели пример военных преступлений, выделив атаку на медицинское учреждение в Газе. В контексте этого события было отмечено, что лица, ответственные за такие деяния, должны нести суровое наказание. В то же время, высказана позиция, что действия США могут ухудшить ситуацию и осложнить урегулирование ближневосточного конфликта.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Минобороны: за сутки перехвачены две переоборудованные украинские ракеты С-200
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
10
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
4
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
12
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
+
MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
5
Ученые из Кембриджа запустят симуляцию путешествий во времени
2
США фактически запретили экспорт почти всех чипов в Китай, включая видеокарту RTX 4090
+
Построенный на гусеничном шасси Leopard 2, тяжелый БРЭМ Bergepanzer 3 Buffel был сожжен "Градом"
+
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
48
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
15
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
20
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
18
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
9
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4

Сейчас обсуждают

Показывал 3_14sUn
22:14
Но кроме звездежа, как обычно, предложить ничего не смог.
Президент Путин назвал отстранение спортсменов из РФ этнической дискриминацией
Nano Iv
22:10
Какой впечатляющей скорости : D . Автор, ты хоть ролик с Ютуба смотрел, или это эту статью пишет ИИ. Он ходит так же как и первый робот 20 летней давности если не больше
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
REY_B_
22:08
Похоже Россия отказалась от гарантий прав укропитеков, рептилоидов, и прочих "самоосознающих".... К чему бы это? - Или это просто бесмысленное дёргание от бессилия? Загадывать не буду - всё равно скор...
Путин подписал закон о денонсации Россией конвенции СЕ о защите нацменьшинств
REY_B_
22:04
Странно, что прошляпили. - Технически это несложная цель.
РИА Новости: командир расчета ЗРК рассказал о противостоянии ракетам ATACMS
Alex Smith
22:04
забавно конечно, сначала был HDD 5400 оборотов, 7200 оборотов и даже 10000, потом первый ssd на 120гб под систему, 1tb sata ssd, но HDD все ещё был т. к. много фоток, потом стало ещё сложнее - тот сам...
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
REY_B_
22:00
Энергия, есть энергия. При аварии она всё равно высвободиться. Просто при горении бензина он испаряясь, выгорает в воздухе. А не всё в одном месте.... Но электромобили всё равно опасней. - И гореть бу...
Отчет о пожаробезопасности электроавтомобилей поставил британское правительство в тупик
Manager
21:56
Верю. Поздравляю с покупкой! Хорошо, что успел 4090 взять - скоро они пропадут. В Китае уже цены в два раза выросли на них.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Nickolas777
21:50
https://disk.yandex.com/i/hhELGWs1qhKmeA
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Manager
21:39
Фото коробок в студию рядом с компом на фоне монитора с текстом этого сообщения.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
glavhyilo
21:30
завершай,я всё равно не смотрю телесериалы.Какой-то нигер смотрю там сидит
Один из актеров сериала «Дом Дракона» намекнул на завершение работы над вторым сезоном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем