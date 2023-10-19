Госдума осудила жестокие силовые методы в конфликте Израиля с Палестиной

Депутаты Государственной Думы единогласно выразили обеспокоенность в связи с палестино-израильским конфликтом в своем обращении к ООН. В этом документе силовые действия обеих сторон были жестко осуждены как недопустимые. Этот вывод подкреплен информацией, опубликованной на портале системы законодательной деятельности.

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В своем обращении, Госдума сосредоточилась на нарушениях международного гуманитарного права и осудила использование запрещенных международными соглашениями боеприпасов, проведение массированных бомбардировок и нападения на гражданскую инфраструктуру.

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Депутаты также привели пример военных преступлений, выделив атаку на медицинское учреждение в Газе. В контексте этого события было отмечено, что лица, ответственные за такие деяния, должны нести суровое наказание. В то же время, высказана позиция, что действия США могут ухудшить ситуацию и осложнить урегулирование ближневосточного конфликта.