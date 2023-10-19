В России решили увеличить минимальный размер оплаты труда

В Госдуме принят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно информации, предоставленной РИА Новости, в 2024 году планируется увеличить МРОТ до 19 242 рублей.

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На сегодняшний момент МРОТ в России составляет 16 242 рубля. Если данный законопроект будет утвержден, размер МРОТ возрастет на 18,5 процента. Инициативу о повышении МРОТ в первом чтении поддержал Комитет Госдумы по труду. Кроме того, в рамках этой инициативы предлагается увеличить пенсии неработающих пенсионеров и повысить пенсионный коэффициент с 129,46 до 133,05 рубля.

На заседании профильного комитета депутаты также приняли решение сохранить 32 тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, их ставки будут варьироваться от 0,2 до 8,5 процента к суммам выплат и вознаграждений.

Ранее Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений также поддержала увеличение МРОТ на 19,5 процента. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это позволит увеличить соотношение МРОТ с медианным уровнем заработной платы за прошлый год до 47,7 процента. После принятия данного законодательного акта около 4,8 миллиона граждан России получат увеличение своей зарплаты.

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Интересно, что жители выразили недовольство текущим и планируемым размером МРОТ. Для москвичей и жителей Владивостока желаемый размер МРОТ составляет 44 200 и 43 900 рублей соответственно. В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями относительно минимальной оплаты труда также вошли Хабаровск, Санкт-Петербург и Тюмень. Жители этих городов надеются на МРОТ на уровне 42 400, 42 100 и 41 900 рублей соответственно.