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NataVd
Экспедиция РГО и Минобороны обнаружила неизвестный остров в районе Новой Земли
В российской Арктике обнаружили неизвестный остров

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Участники совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны России, находясь в районе архипелага Новая Земля, совершили поразительное открытие – они обнаружили неизвестный остров. Это знаменательное событие было официально анонсировано пресс-службой РГО.

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Экспедиционная группа достигла архипелага и приземлилась на мысе Желания. Их исследования в районе ледника Рыкачева в заливе Заячий привели к обнаружению нового острова, диаметр которого чуть больше одного километра. Это открытие, несомненно, имеет важное значение и уже внесено в географические карты.

Леонид Круглов, режиссер-документалист и член экспедиции, описал остров как место, окруженное льдами и айсбергами, с прекрасным небольшим ледником. Он также упомянул о встрече с белым медведем, который охотился на тюленей.

Это открытие оживило историю экспедиции еще больше. Ранее участники провели церемонию в честь 150-летия открытия острова Земля Вильчека и изучили остров Земля Георга. Они также смогли документировать места, связанные с загадочным исчезновением части путешественников в 1914 году, когда они оставили шхуну "Святая Анна" под командованием полярного штурмана Валериана Альбанова, когда она застряла в льдах. Кроме того, экспедиционные гидрографы измерили и занесли на карту глубины входа в ранее не исследованный залив Грея.

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Это не первое удивительное открытие экспедиции. Ранее они обнаружили неизвестный фьорд на острове Ушакова в Арктике. Стремительные находки поднимают надежду на сохранение статуса географических объектов на долгое время, если, конечно, они не подвергнутся разрушению.

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