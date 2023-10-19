В США заявили об уничтожении российскими силами подразделений ВСУ в котлах

Российские военные совершают успешные операции против подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех стратегических точках. Это заявление было сделано бывшим разведчиком американской морской пехоты, Скоттом Риттером, в эксклюзивном интервью для YouTube-канала Garland Nixon.

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По словам Риттера, российская специальная военная операция переходит в новую фазу, которая может привести к дополнительным территориальным утратам для Украины. "Русская сторона создала три значительных плацдарма, которые вынуждают Украину направлять свои резервные силы для укрепления обороны, и эти плацдармы подвергаются уничтожению," - подчеркнул он. По мнению Риттера, российские военные контролируют обстановку на поле боя.

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Ранее Риттер предрекал безусловную капитуляцию Украины и предполагал, что мирное урегулирование будет согласовано на условиях, устраивающих Россию.