Лавров посоветовал россиянам отдыхать в Северной Корее

Согласно информации, предоставленной агентством ТАСС, Сергей Лавров выразил свое мнение о посещении Северной Кореи российскими туристами во время своего официального визита в эту страну. В ходе визита, министр МИД России встретился с коллегой Цой Сон Хи и провел пресс-конференцию.

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На вопрос журналиста о том, рекомендовал бы ли он Северную Корею как место отдыха для россиян, Лавров ответил утвердительно. Таким образом, глава МИД России поддержал идею посещения этой уникальной страны российскими туристами.

Кроме того, ранее российский путешественник и тревел-блогер рассказал о некоторых особенностях поездки в КНДР. Он отметил, что в стране запрещено наличие женских тампонов, и также подчеркнул, что кока-кола не продается официально в Северной Корее, так как этот напиток воспринимается как символ армии США, которая считается одной из сторон раздела Кореи.

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