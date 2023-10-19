В Ростовской области сработала система ПВО

Важные новости из Ростовской области: эффективная система противовоздушной обороны (ПВО) снова подтвердила свою надежность. Губернатор региона, Василий Голубев, в своем Telegram-канале поделился информацией об успешном уничтожении воздушной цели, которая приближалась к территории Ростовской области.

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Сегодня утром в 10:10 часов, подразделение ПВО, ответственное за обеспечение безопасности региона, успешно справилось с задачей. Воздушная угроза была ликвидирована без происшествий и без ущерба для жителей или объектов инфраструктуры. Губернатор не предоставил дополнительных деталей об этом случае.

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Ранее в Ростове-на-Дону произошли инциденты с беспилотными аппаратами. Один из дронов упал за городом, в западной части Ростова-на-Дону, а второй приземлился в центре города, на улице Пушкинской, 42. Эти происшествия привели к повреждению фасадов трех зданий и разбитию окон, а также повреждению нескольких автомобилей.