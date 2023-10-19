Экономист предсказал курс рубля к концу 2023 года

По словам Владимира Григорьева, кандидата экономических наук и финансового эксперта, к концу 2023 года российский рубль может укрепиться до уровня 90 рублей за доллар. Этот экономический прогноз был представлен им в интервью для "Ленты.ру".

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Григорьев также добавил, что, несмотря на ожидаемое укрепление рубля, вероятность его более значительного укрепления выше 90 рублей за доллар крайне невелика. Он считает такой сценарий маловероятным, хотя и не исключает его полностью.

Эксперт разъяснил, что укрепление рубля будет постепенным процессом. Он отметил, что указ президента и разработанные правительством механизмы требуют от экспортеров обязательной продажи валютной выручки в российских рублях, что займет некоторое время для полной реализации.

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Этот шаг стал результатом подписанного Президентом Путиным указа, обязывающего некоторых российских экспортеров продавать выручку в иностранной валюте. Президент также пояснил, что колебания курса рубля по отношению к доллару обусловлены недостаточным притоком валютной выручки от российских экспортеров, и данная мера призвана обеспечить стабильность национальной валюты.