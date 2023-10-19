Российский военный объяснил причины удара по бердянскому аэродрому

В результате атаки американской ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) на бердянский аэродром стало очевидно, что российская противовоздушная оборона (ПВО) не смогла правильно идентифицировать эту угрозу. Командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск, известный под позывным "Пуля", отметил, что "расчеты ПВО, охранявшие аэродром, ошиблись в определении цели".

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Военный также упомянул, что при использовании планирующих авиабомб JDAM даже они сначала ставили российские ПВО в затруднительное положение, так как у ракет не было горизонтальной скорости и тепловой сигнатуры.

Однако после нескольких таких инцидентов российская армия разработала новые методы для более эффективного противодействия подобным угрозам.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование американских тактических ракет ATACMS в атаке на аэропорт Вооруженных сил России в Бердянске, Запорожской области, что вызвало большой резонанс.