Захарова сравнила НАТО с сектой

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в интервью китайской газете Global Times, выразила свое мнение относительно НАТО. В ее высказывании было отмечено, что данный альянс, где главенствующую роль играют США, больше напоминает закрытое общество, чем объединение суверенных государств. Захарова также призвала страны, принадлежащие к западному миру, взглянуть на свои собственные отношения и понять, насколько в них присутствует взаимное уважение и учет интересов друг друга.

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События, произошедшие 18 октября, также привлекли внимание мировой общественности. В этот день президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели продолжительные переговоры в Пекине. В ходе диалога они обсудили разнообразные аспекты двусторонних отношений, а также события, происходящие на Украине и в регионе Ближнего Востока.

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Эти события и высказывания Марии Захаровой привлекают внимание, так как они имеют значение в современном политическом контексте.