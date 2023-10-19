В США оценили прогресс ВСУ в ходе контрнаступления

Вооруженные силы Украины не продвинулись вперед в ходе своего контрнаступления. Экс-разведчик из США, Тони Шаффер, выразил это в интервью каналу Judging Freedom, подчеркнув, что на данный момент украинцы не достигли значительных успехов на поле боя. Он сказал: "Факты говорят сами за себя. За всё время украинского наступления они не удерживают постоянных позиций, и сейчас у них уже иссякли ресурсы. У них практически ничего не осталось."

реклама

Эксперт также подчеркнул, что руководство Украины осознает, что их поддержка со стороны мировых союзников оказалась недостаточной и есть риск, что их "бросят, как ненужную вещь."

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее в октябре, журналисты немецкой газеты Zeit отмечали, что союзники Украины на Западе начинают проявлять неопределенность, что создает трещины в их поддержке. Неопределенность в поставках военной техники со стороны стран НАТО означает, что России удается выиграть дополнительное время в этом конфликте.