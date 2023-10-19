На Украине предсказали скорую заморозку конфликта

Олег Соскин, бывший советник президента Украины, высказал прогноз о решении конфликта в Украине. Во время выступления на своем YouTube-канале, он подчеркнул, что в ближайшие две недели ожидает заморозки текущей ситуации и подчеркнул важность подготовки к этому моменту.

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Кроме того, Соскин выразил сомнения относительно заявлений министра обороны Украины, Рустема Умерова, о возможных действиях осенью. Бывший советник Кучмы считает, что Умеров не имеет достаточного опыта для управления военным ведомством и случайно оказался на этой должности.

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Политолог Дмитрий Журавлев также указал на вероятность заморозки конфликта в Украине, основываясь на возможном сокращении финансовой помощи со стороны западных стран, что может вызвать серьезные изменения в ситуации.