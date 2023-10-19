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NataVd
У берегов Крыма зафиксировали четыре самолета-разведчика НАТО
Стало известно об активизации самолетов НАТО у берегов Крыма

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У прибрежных вод Крыма были обнаружены четыре самолета-разведчика, принадлежащих странам НАТО, как сообщает информационный канал "Военная хроника" на платформе Telegram.

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Согласно данным этого источника, среди зарегистрированных воздушных средств были выявлены высоколетящий беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk, воздушное судно Bombardier Challenger 650 Artemis, предназначенное для радиоэлектронной разведки, а также два противолодочных самолета P-8A Poseidon, принадлежащих ВМС США. В настоящее время эти воздушные средства выполняют полеты приблизительно в 150 километрах от побережья полуострова.

14 октября был зафиксирован инцидент, связанный с неопознанным воздушным аппаратом ВМФ США, который проник в воздушное пространство России в Баренцевом море. По данным средств обнаружения, данный самолет находился на высоте от 900 до 3,200 метров, развивая скорость около 340 километров в час. Однако через полчаса он покинул данное воздушное пространство.

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4 октября в том же районе были зарегистрированы два стратегических самолета-разведчика стран НАТО, нарушившие воздушную границу России. Первым из них был Boeing RC-135 ВВС США, вторым - патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, принадлежащий королевским ВВС Норвегии.

#новости
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