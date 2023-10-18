В школах отменили всероссийские контрольные по английскому языку

Рособрнадзор принял решение об отмене Всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам для школьников, как объявил глава Рособрнадзора, Анзор Музаев, в заявлении, цитируемом РИА Новости.

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Это изменение затрагивает контрольные работы по английскому, французскому и немецкому языкам. "Решение о непроведении ВПР по иностранным языкам окончательно и было принято вниманием", - пояснил Музаев.

Важно отметить, что остальные предметы останутся в списке ВПР, но глава Рособрнадзора подчеркнул, что существуют нюансы, связанные с проведением контрольных работ для учеников 11-х классов.

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Музаев также отметил, что существующая модель перехода из девятого в десятый класс в России не соответствует современным требованиям и будет скорректирована. Кроме того, механизм поступления в колледжи после девятого класса также подвергнется изменениям.