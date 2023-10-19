Небензя сообщил о ставших заложниками блокады сектора Газа россиянах

Постоянный представитель России при ООН, Василий Небензя, на совещании Совета Безопасности ООН выразил озабоченность в связи с ситуацией в секторе Газа, где около тысячи российских граждан и их семьи оказались в затруднительном положении из-за блокады.

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Он подчеркнул, что эта блокада приводит к критической ситуации для всего населения сектора Газа. В своем выступлении Небензя призвал к открытию гуманитарных коридоров для поставки неотложной помощи и эвакуации гражданских лиц.

Анатолий Викторов, посол России в Израиле, также отметил, что Москва тесно следит за развитием событий в этом регионе и рассматривает возможные меры по эвакуации российских граждан.

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Утром 7 октября произошла атака со стороны организации ХАМАС на территории Израиля, что вызвало резкую реакцию израильских властей. В течение 48 часов было мобилизовано 300 тысяч резервистов, и введена полная блокада сектора Газа.